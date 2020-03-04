مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي تطورات علاج نيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي أن كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الفريق، لن يحتاج إلي تدخل جراحي في الركبة بالمنظار.

وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الخليج 365": "نيدفيد خضع لبعض الفحوصات والأشعة، وألزمه الطبيب المعالج له تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي جديد حتى يضمن زوال بعض الآلام التي يعاني منها رغم استئصال الجزء الملتهب في الركبة".

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وأضاف المصدر: "كان من الممكن أن يخضع نيدفيد لجراحة منظار جديدة لكن طبيبه المعالج رأى أن الأمر لا يستدعي، وذلك بعد الاطلاع على الفحوصات التي خضع لها اللاعب".

وأجرى نيدفيد حتي الآن جراحتين في الركبة، الأولي بسبب قطع في الغضروف فور إصابته خلال شهر إبريل الماضي، والثانية كانت بسبب وجود رشح وتم استئصال الجزء الملتهب لكن الألم لم يتوقف ولذلك طالت مدة غيابه عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويتابع فايلر المدير الفني للفريق مع الجهاز الطبي حالة اللاعب ويريد الاطمئنان علي سلامته.