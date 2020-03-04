السفير المصري في تونس يدعو بعثة الزمالك على العشاء

وجه السفير المصرى في تونس نبيل الحبشي الدعوة على العشاء لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم.

كان السفير المصري قد حضر مران الفريق والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس اليوم من أجل مؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اليوم.كان السفير المصري قد حضر مران الفريق والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس اليوم من أجل مؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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