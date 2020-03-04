المعهد العالي للإعلام بالإسكندرية يكرم أبطال الأولمبياد

كرم اليوم الأربعاء المعهد العالي للإعلام بمحافظة الأسكندرية أبطال الأولمبياد الخاص المصري أصحاب أنجاز الألعاب الأفريقية الأولي والتي أستضافتها مصر خلال الفترة من 23 حتي 31 من يناير السابق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر حفل التكريم الدكتور محمد العبيسي رئيس مجلس إدارة المعهد المعهد العالي للاعلام وبحضور الدكتورة ريهام الجبيلي ، وزينب خالد من فرع الأولمبياد الخاص المصري بالاسكندرية بالأضافة إلى عدد من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري من أبناء المحافظة.

وعبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بذلك التكريم، موجها التحية لإدارة المعهد علي حرصهم علي تكريم أبطال الأولمبياد الخاص بمحافظة الأسكندرية.

وأكد " تهامي " علي حرص إدارة المعهد علي تفعيل الدمج المجتمعي لذوي الهمم من خلال

الجدير بالذكر أن أبطال الأولمبياد الخاص المصري استطاعوا تحقيق 34 ميدالية متنوعة خلال الألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والتي استضافتها القاهرة خلال شهر يناير السابق. إلى عدد من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري من أبناء المحافظة.وعبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بذلك التكريم، موجها التحية لإدارة المعهد علي حرصهم علي تكريم أبطال الأولمبياد الخاص بمحافظة الأسكندرية.وأكد " تهامي " علي حرص إدارة المعهد علي تفعيل الدمج المجتمعي لذوي الهمم من خلال الرياضة ودعم برامج التوعية المتنوعة من خلال برنامج الأولمبياد الخاص المصري مشيراً إلي أن من المقرر أن الفترة القادمة سوف تشهد توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري والمعهد العالي للآعلام بالأسكندرية وذلك لتفعيل مبادرة SNF للأولمبياد الخاص الدولي والتي تستهدف مجالات الدمج المجتمعي والتوعية المجتمعية بقضية ابنائنا من ذوي الهمم في المدارس والجامعات.الجدير بالذكر أن أبطال الأولمبياد الخاص المصري استطاعوا تحقيق 34 ميدالية متنوعة خلال الألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والتي استضافتها القاهرة خلال شهر يناير السابق.







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