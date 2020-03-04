الزمالك يتدرب في تونس غدًا على فترتين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدًا في تونس على فترتين استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تكون الفترة الأولى

على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرًا بينما ستكون الفترة الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه الأول

في تونس اليوم استعدادا لمواجهة الترجي على استاد رادس في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 3 - 1 والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.