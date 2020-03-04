مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك غدًا للحديث عن لقاء الترجي

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيا في التاسعة مساء غدٍ الخميس للحديث عن مباراة الترجي التونسي المقررة إقامتها الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. الترجي التونسي المقررة إقامتها الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. كما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الواحدة ظهر غد الخميس. كان الزمالك قد خاض تدريبه الأول في تونس اليوم استعدادا لمواجهة الترجي على استاد رادس في التاسعة مساء بعد غدٍ.

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