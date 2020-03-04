فايلر يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في

جنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين دون رد.