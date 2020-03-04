وزير الرياضة يهني الزمالك بالفوز على الترجي ويشكر الجماهير

أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطابا لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور يهنئه فيه بالفوز الذي حققه فريق الكرة بالنادي على نظيره الترجي التونسي بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الترجي التونسي بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتمنى وزير الرياضة الفوز للفريق في مباراة العودة يوم الجمعة المقبل وتخطي عقبة الفريق التونسي. المقبل وتخطي عقبة الفريق التونسي. كما توجه وزير الرياضة بالشكر لجماهير النادي بعد ظهورها بشكل راقي ومحترم في المباريات الأفريقية الأخيرة للفريق والتشجيع المثالي وهو ما سيكون ركيزة أساسية لعودة الجماهير بشكل طبيعي الفترة القادمة.

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