قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يفوز على الحمام وديًا بهدف ناصر ماهر

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة السكندري على فريق الحمام بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، في إطار

استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدورى المصري الممتاز.أحرز هدف سموحة الوحيد في المباراة اللاعب ناصر ماهر.ويستعد سموحة لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مستهل مبارايات الفريق بالدور الثانى لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.