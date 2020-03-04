تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة السكندري على فريق الحمام بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، في إطاراستعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدورى المصري الممتاز.
أحرز هدف سموحة الوحيد في المباراة اللاعب ناصر ماهر.
ويستعد سموحة لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مستهل مبارايات الفريق بالدور الثانى لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يفوز على الحمام وديًا بهدف ناصر ماهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.