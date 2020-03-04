رياضة | مفاجأة.. إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز قبل انتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز قبل انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي البديل المناسب للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق في حالة رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رحيل مارتينيز عن إنتر ميلان

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يرغب بشده في التعاقد مع مارتينيز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

كما أشارت التقارير إلى أن نادي إنتر ميلان بعد أن كان متمسكا ببقاء لاوتارو مارتينيز في الفريق أصبح لا يمانع في رحيل اللاعب عن الفريق ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.

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إنتر ميلان يحدد بديل مارتينيز في الفريق

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلا يستهدف التعاقد مع الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم نادي أتالانتا الإيطالي في الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان سيبدأ في التفاوض مع نظيره نادي أتالانتا لضم زاباتا في الصيف تحسبا لرحيل مارتينيز عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات دوفان زاباتا مع نادي أتالانتا هذا الموسم

وقد شارك دوفان زاباتا في 18 مباراة حتى الآن مع نادي أتالانتا خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.