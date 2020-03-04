رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع حارس إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع حارس إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات محمود جاد حارس فريق إنبي خلال الصيف المقبل، ليكون بدلا من شريف إكرامي الذي أعلن رحيله نهاية الموسم.

ونفى مصدر بالأهلي، التفاوض مع حارس إنبي، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك 4 حراس مميزين في الوقت الحالي، وحال رحيل إكرامي سيكون هناك 3 حراس على مستوى عالي أيضا.

وأكد المصدر، أن الأهلي لم يتفاوض مع أي حارس مرمى خلال الفترة الماضية، وكل ما تردد بشأن ذلك غير صحيح".

ويقدم محمود جاد حارس إنبى مستويات مميزة مع فريقه فى مسابقة الدورى، فى الوقت الذى كان قد أعلن خلاله شريف إكرامى حارس الأهلى رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم.