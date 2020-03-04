رياضة | جوارديولا يتحدث عن أهمية التتويج بالألقاب مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن أهمية التتويج بالألقاب مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن أهمية تتويج الفريق بالألقاب خلال الفترة الماضية وأيضا في السنوات المقبلة.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "لقد بدأ الأمر منذ أكثر من عقد من الزمان وكان الكثير من الناس يعملون هنا، والأمر الأكثر أهمية هو الدوري عندما كان روبرتو مانشيني هنا، ولقد غير عقلية النادي".

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وأضاف : "فيما يتعلق بالنجاح أو عدم النجاح فهناك بعض المواسم التي لا تفوز فيها بألقاب، ولكن بالنسبة للاعبين والمدير الفني إنه موسم استثنائي لحقيقة كيف تحسنت كفريق واحد".

وتابع : "بالنسبة لوسائل الإعلام والناس نعم سنحكم على عدد الألقاب والجوائز التي نربحها، وهذا أمر مهم بالطبع، وفي نهاية هذا الموسم سأعطيك رأيي بشأن مدى موسمنا".

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.