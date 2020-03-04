رياضة | كلوب: لا تسألوني عن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: لا تسألوني عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كلوب في مؤتمر صحافي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء "انظر، ما لا أحبه في الحياة أنه في كل قضية مهمة جداً، يكون رأي مدرب كرة القدم مهما. لا أفهم ذلك".
وقتل الفيروس أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم وأصابت العدوى حوالي 91 ألف شخص ما دفع أندية عديدة في أوروبا لمطالبة اللاعبين والمسؤولين بعدم مصافحة بعضهم بالأيدي في محاولة للحد من انتشاره.
وأضاف كلوب "ليس مهما ما يقوله الناس التي تحظى بالشهرة. يجب الحديث عن الأمور في سياقها الصحيح. لا يمكن لشخص ليس لديه معرفة مثلي يتحدث عن أي شيء".
وتابع "الناس المتخصصة يجب أن تبلغ الآخرين بما يجب فعله أو عدم فعله حتى تصبح الأمور على ما يرام وليس مدربي كرة القدم. أنا لا أفهم في السياسة وفيروس كورونا.. لماذا أنا؟ أرتدي قبعة بيسبول ولدي حلاقة ذقن سيئة".
ويستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، منافسه بورنموث يوم السبت المقبل.