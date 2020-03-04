رياضة | باتريس كارتيرون يُهدد حلم ريمونتادا الترجي أمام الزمالك (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باتريس كارتيرون يُهدد حلم ريمونتادا الترجي أمام الزمالك (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مواجهة جديدة ضد فريق الترجي التونسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الجمعة 6 مارس الجاري على ستاد "رادس"، في إياب منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.

وتحمل مباراة الإياب بين الزمالك والترجي يوم الجمعة القادم، رقم 7 في تاريخ مواجهات باتريس كارتيرون ضد الفريق التونسي، حيث سبق والتقي المدرب الفرنسي مع فريق أبناء باب سويقة في 6 مباريات (3 مع الأهلي - 2 مع الزمالك - 1 مع الرجاء المغربي)، فاز في 5 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

سجل لاعبو الأندية التي دربها "كارتيرون" 12 هدفا في شباك الترجي التونسي، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

كارتيرون نجح في حصد بطولتين افريقتين على حساب فريق الترجي خلال مشواره التدريبي، بينما خسر لقب قاري وحيد أمام بطل تونس كان خلال قيادته لفريق الأهلي المصري عام 2018، ولم يخسر المدرب الفرنسي في مبارياته الثلاث الأخيرة ضد فريق أبناء باب سويقة حيث فاز بها جميعًا ويسعي لمواصلة تفوقه في لقاء الجمعة.

جاءت مباريات "كارتيرون" ضد الترجي التونسي كالتالي:

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قاد كارتيرون الأهلي في 3 مباريات ضد الترجي التونسي موسم 2017 / 2018، حيث فاز 1 / 0 في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتغلب على بطل تونس 3 / 1 في ذهاب نهائي البطولة الإفريقية، وخسر 3 / 0 في إياب المباراة النهائية علي ملعب "رادس" وفشل في التتويج بلقب البطولة.

بينما قاد المدرب الفرنسي فريق الرجاء المغربي في مباراة السوبر الإفريقي عام 2019 ضد الترجي التونسي، وفاز عليه بنتيجة 2 / 1 وتوج بلقب البطولة القارية.

وقاد كارتيرون فريق الزمالك في مباراتين ضد الترجي التونسي، الأولي كانت في النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، وفاز الفارس الأبيض 3 / 1 وتوج بلقب البطولة، بينما الثانية كانت في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز بطل مصر ايضًا 3 / 1.

تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد "الشعباني"

ويتفوق باتريس كارتيرون علي معين الشعباني مدرب الترجي ، وتقابل المدربين في 5 مواجهات سابقة، فاز مدرب الزمالك في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحقق المدرب الفرنسي كأس السوبر الإفريقي "مرتين" على حساب المدرب التونسي، الأولي خلال قيادته للرجاء المغربي عام 2019، والثانية مع الزمالك عام 2020.