رياضة | بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والتي أقيمت على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وتعافى معلول من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها عقب مباراة الأهلي الأخيرة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي السبت الماضي.

وأعلن معلول جاهزيته لمواجهة صن دوانز المقرر لها في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بهدفين دون رد، حيث يكفي الفريق الأحمر التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا