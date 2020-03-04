رياضة | مهدي بن عطية يكشف مفاجأة عن انتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهدي بن عطية يكشف مفاجأة عن انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال بن عطية في تصريحات صحفية : "في 2014 برشلونة كان مهتماً بالتعاقد معي، ووصلنا لخطوة متقدمة ووكيلي ذهب إلى كتالونيا للإستماع بهم، ولكن لم نتفق في النهاية".

وأضاف : "‏نشعر بأن برشلونة حاليا ليس كعادتهم، وممكن ان تكون هذه نهاية جيل الفريق لأن كثير من اللاعبين تقدموا في السن وتشبعوا بطولات، واعتقد يجب ان يكون تجديد المجموعة لكن يظل نادياً كبيراً".

يذكر أن مهدي بن عطية قد انتقل إلى فريق الدحيل القطري خلال فترة الإنتقالات الشتوية في 2019 قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي.