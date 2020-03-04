رياضة | الزمالك يستعد للترجي بمران على فترتين غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعد للترجي بمران على فترتين غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خوض الأبيض مرانه على فترتين غدًا الخميس إستعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا.



ويلتقي الزمالك مع الترجي مساء الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا على ستاد رادس.

وستكون الفترة الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.



وفاز الزمالك في لقاء الذهاب على الترجي بنتيجة 3-1 على ستاد القاهرة.



وجاءت رغبة كارتيرون في التدريب على فترتين بسبب الحفاظ على سرية المران في الصباح وأن يكون التدريب في المساء بحضور وسائل الإعلام مجرد استشفاء فقط.