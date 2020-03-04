رياضة | صعود الجزيرة ومصري السلوم رسميا للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود الجزيرة ومصري السلوم رسميا للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت مباريات المجموعة الثانية عشر "ب" في مطروح بالقسم الثالث بصعود الجزيرة ومصري السلوم لدوري الترقي وهبوط مركز شباب برج العرب ، ومركز شباب الحمام، والشرطة بختام مباريات الجولة الثامنة عشر التي أقيمت اليوم حيث أكد الجزيرة صعودة لدورة الترقي كأول المجموعة بعد فوزة علي مطروح بهدفين مقابل لاشئ ليرفع الجزيرة رصيدة للنقطة 30 ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة 23 في المركز الرابع.

وفي ثاني المباريات نجح المصري السلومي في الصعود لدورة الترقي برفقة الجزيرة كثاني المجموعة بعد التعادل سلبيا مع الهلال الذي كان يسعي للفوز والصعود برفقة الجزيرة ليرفع المصري السلومي رصيدة للنقطة 28 ويتوقف ويرفع الهلال رصيدة للنقطة 25 في المركز الثالث.

وعلي صعيد أخر نجح شباب الضبعة في البقاء رسميا بدوري القسم الثالث بعد فوزة علي مركز شباب الحمام الهابط رسميا من الجولة الماضية بهدف نظيف ليرفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة 20 في المركز السادس ويتوقف رصيد مركز شباب الحمام عند النقطة 14 في المركز الثامن ليهبط لدوري القسم الرابع في مفاجأة مدوية بعد منافستة علي الصعود طوال المواسم السابقة ويأمل مسئولية في العودة للنظام القديم والذي يقرر هبوط فريق واحد ليبقي بالقسم الثالث.

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وفي أخر مباريات اليوم لم يحضر فريق الحرية لملعب المباراة لمواجه الشرطة صاحب المركز الأخير ليقرر حكم اللقاء نهاية المباراة وإحتساب النتيجة بفوز الشرطة الذي هبط رسميا للقسم الثالث رغم إرتفاع رصيدة للنقطة التاسعة في المركز الأخير ويتوقف رصيد الحرية عند النقطة 20.

ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب"

1- الجزيرة 30نقطة

2- المصري السلوم 28 نقطة

3 الهلال 25نقطة

4- مطروح 23نقطة

5- الحرية 20نقطة

6- شباب الضبعة 20 نقطة

7- برج العرب 18 نقطة

8- مركز شباب الحمام 14نقطة

9- الشرطة 9نقاط