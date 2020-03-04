رياضة | روني يصدم جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روني يصدم جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال روني في تصريحات صحفية : ”لا أطيق الإنتظار لمباراة الغد، ومن الواضح أن القرعة وضعتني مع الفريق الذي أردته، وكنت في حافلة الفريق عائدين للفندق في الليلة التي تسبق مباراتنا، وكان سحب القرعة جارٍ، وعندما وُضعنا مع ‎يونايتد كان جميع من في الحافلة يهتف بذلك".

وأضاف عن أنه سيحتفل في حال تسجيله لهدف في مرمى مانشستر يونايتد قائلا : "نعم بالتأكيد أحببت كل دقيقة من وقتي في مانشستر يونايتد، ولكنني الآن لاعبًا لنادي ديربي كاونتي، وأريد الانتصار مع ديربي كاونتي لمدة 90-120 دقيقة فقط، وسأرغب برؤية مانشستر يونايتد يخسر".

يذكر أن واين روني قد انتقل إلى فريق ديربي كاونتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.