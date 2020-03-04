رياضة | فكر معانا.. مدافع بقدرات خاصة طوق النجاة لسفينة برشلونة

حدد مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، المواصفات المطلوبة في المدافع المنتظر التعاقد معه، خلال الصيف المقبل.

وكشفت العديد من وسائل الاعلام الإسبانية أن المدافع المطلوب، يجب أن يكون جيد في بناء اللعب من الخلف، وسريع، وليس صغير في العمر أو كبير، حيث يفضل أن يكون بعمر 24، أو 25 عاماً تقريباً.

وحتى اللحظة تناقش ادارة الفريق الكتالوني أسماء معينة، من الممكن أن تمتلك هذه المواصفات، ويقوم النادي بالتعاقد معها، حيث تبدو الخيارات المميزة لقلوب دفاع بمستوى عالٍ محدودة للغاية.

وكان برشلونة قد إرتبط ببعض الأسماء، لتعزيز مركز قلب الدفاع، مثل ميلان سكرنيار من فريق إنتر ميلان، وخاليدو كوليبالي من نابولي.