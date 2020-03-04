رياضة | تحرك جديد من الأهلي لإحكام الرقابة على بكاري جاساما أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الأهلي لإحكام الرقابة على بكاري جاساما أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل النادي الأهلي تحركاته بحثًا عن العدالة التحكيمية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوقه في المنافسة الشريفة خلال مباراة صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال.

وأجرى الأهلي اتصالات مكثفة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، منذ أكثر من أسبوعين، لتسجيل قلقه ومخاوفه بعد تعيين الحكم الجامبي، بكاري جاساما، لإدارة مباراة صن داونز المقبلة.

واستفسر الأهلي من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره.

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ويمتلك الحكم الجامبي بكاري جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلي في نسخ سابقة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز في إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التي ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلي حقوقه القانونية.

ولعبت قرارات جاساما غير الموفقة دورًا لا يمكن التغاضي عنه في حرمان الأهلي من فرصة التتويج بدوري أبطال إفريقيا في نسخة 2017، عند مواجهة الوداد المغربي الشقيق، في إياب الدور النهائي للبطولة، وهو ما دفع الأهلي إلى التحرك سريعًا قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا، السبت المقبل، بحثًا عن تطبيق العدالة وضمان نزاهة المنافسة للجميع.

وكشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي الأهلي طالبوا نظراءهم في الاتحاد الإفريقي بضرورة مراقبة أداء الحكم الجامبي بكاري جاساما؛ لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين خلال المباراة.