رياضة | رسميًا.. رحيل نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. رحيل نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إمباكت مونتريال المنافس في الدوري الأمريكي تعاقده مع لاعب الوسط الكيني فيكتور وانياما من توتنهام هوتسبير لمدة ثلاثة مواسم.

وانتقل وانياما (28 عاما) إلى مونتريال، الذي يدربه أسطورة أرسنال تييري هنري، بعد أن سجل سبعة أهداف في 97 مباراة مع توتنهام بجميع المسابقات عقب انضمامه من ساوثامبتون في 2016.

وقال وانياما لموقع النادي على الانترنت :"عندما تحدثت مع تييري أبلغني بأنه يريدني أن أنضم إلى مونتريال ولم أفكر مرتين"، مُضيفًا :"لطالما كنت معجبا به كلاعب وأنا سعيد حقا بالحصول على فرصة للعمل معه".

وفاز مونتريال، الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز التاسع في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، 2-1 على نيو إنجلاند ريفوليوشن في المباراة الافتتاحية هذا الموسم يوم السبت.