رياضة | محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لصن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لصن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على عقد محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا.

وقام المدرب السويسري بالتحدث مع اللاعبين عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين دون رد.