رياضة | مورينيو: جماهير توتنهام لا تعرف شكل اللاعب الذي تطالبني بإشراكه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: جماهير توتنهام لا تعرف شكل اللاعب الذي تطالبني بإشراكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، أن جماهير السبيرز المطالبة بمنح المهاجم الايرلندي تروي باروت فرصة أكبر، لا تعرف شكل المهاجم الشاب.

ويواجه مورينيو ضغوطا اضافيا للدفع بباروت، في ظل غياب المهاجمين الأساسيين هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونج مين بسبب الإصابة.

وكان باروت (18 عاما) هدافًا مميزًا في فرق الفئات العمرية وحمل ألوان منتخب جمهورية ايرلندا في مباراة واحدة، لكنه لم يخض بعد مباراة كاملة على مستوى الكبار مع ناديه.

وكرر مورينيو ان باروت ليس جاهزا بعد للحلول بدلا من كاين وسون "نحن في عالم حيث هناك كثير من الناس لا يعرفون ما اذا كان شعر تروي طويلا أو قصيرا، أو أشقر أو داكن. لا يعرفون ذلك، ويقولون: تروي، تروي، تروي، يجب أن يلعب".

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أضاف "كان هناك شخص ورائي ذاك اليوم على دكة البدلاء وقال لي ادفع بتروي، ادفع بتروي، لا اعتقد انه يعرف تروي".

ودفع مورينيو بباروت في الدقائق الاخيرة من الخسارة ضد ولفرهامبتون 2-3 في الدوري المحلي.

واُرسل اللاعب الشاب الاثنين لخوض مباراة مع فريق تحت 23 عاما، في رسالة واضحة لاظهار قدراته المتميزة مقارنة مع باقي زملائه.

قال مورينيو انه سعيد لمجهوده خلال 45 دقيقة من المباراة "قلت له قبل المباراة، كل مرة تلعب مع شبان من عمرك، يجب ان تظهر لزملائك سبب تميزك عنهم،، (تظهر لهم) لماذا انت تتدرب مع الفريق الاول كل يوم خلافا لهم".

أكمل "اعتقد ان تروي سيصبح اقوى واقوى لكن خطوة بخطوة. وليس فورا. واذا شارك غدا وسجل هدف الفوز واصبح في عناوين الصحف، لن يتغير اي شيء. سيعود الاسبوع التالي ويلعب مع فريق تحت 23 عاما. الامور تأتي بالتدرج".