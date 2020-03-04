رياضة | الشركة الإسبانية تُخطر الجبلاية بموعد وصول سيارات الـ«VAR»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشركة الإسبانية تُخطر الجبلاية بموعد وصول سيارات الـ«VAR» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR"، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بموعد وصول سيارات التقنية.

ويستعد مسؤولو الجبلاية، لاستقبال شحنة جديدة من سيارات تقنية الفيديو "VAR"، مع بداية الإسبوع المقبل، حسب تعليمات الشركة الإسبانية.

ومن المنتظر أن تصل الشحنة قادمة من البرتغال، حيث سيتم استقبال 5 سيارات على الأقل، ويتم استخدام 4 سيارات، على أن تتواجد سيارة كحل بديل في حال تعطل إحدى السيارات الأساسية.

وتواجد خلال الأيام الماضية، سيارتا "VAR"، في القاهرة والتي كانت تُستخدم من أجل تدرب الحكام المصريين على استخدام التقنية.

وكانت الجبلاية أعلنت عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" مع بداية الدور الثاني من أجل تقليل نسبة أخطاء التحكيم بالدوري المصري الممتاز.