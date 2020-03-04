رياضة | حقيقة تعويض شريف إكرامي بحارس انبي.. الأهلي يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعويض شريف إكرامي بحارس انبي.. الأهلي يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي ، عن عدم دخولها في مفاوضات مع محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى، للحصول على خدماته لتعويض رحيل حارس الفريق المخضرم شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي .

وذكرت اللجنة الفنية أن الأهلي لم يدخل فى مفاوضات مع أى حارس مرمى خلال الفترة الماضية، وكل ما تردد بشأن ذلك غير صحيح.

يذكر أن محمود جاد حارس إنبى يقدم مستويات مميزة مع فريقه فى مسابقة الدورى، فى الوقت الذى كان قد أعلن خلاله شريف إكرامى حارس الأهلى رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم.