رياضة | صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة إيندبيندنت البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة النادي الملكي تواصلت مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالرغم من فوز زيدان بكلاسيكو الأرض يوم الأحد الماضي أمام برشلونة.

وأضافت التقارير، أن بوتشيتينو هو المرشح الأول لتدريب الفريق الملكي في حال تم إقالة زيدان، حيث قدمت إداراة الريال طلباً لبوتشيتينو، يفيد بإبلاغ ريال مدريد قبل القدوم بأي خطوة مستقبيلة في مسيرته التدريية.

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ورغم الفوز على برشلونة، إلا أن موسم ريال مدريد مازال على المحك، حيث يبقى موقف الفريق معقداً في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة لقاء ذهاب دور الـ16 أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعبه ووسط جماهيره.

كما يتقدم الفريق بنقطة واحدة على برشلونة في صدارة الليجا، ويبقى فارق غير مطمئن، حيث مازال يتبقى 12 مباراة لكل فريق.

يذكر أن بوتشيتينو أشرف على تدريب توتنهام لمدة خمس أعوام متواصلة، قبل أن يخسر موقعه في نوفمبر الماضي لصالح البرتغالي جوزيه مورينيو، وتؤكد كل التقارير عودته مجدداً للتدريب خلال الموسم المقبل.