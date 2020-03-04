شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حارس مرمى يتصدى إلى 5 ضربات جزاء في مباراة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مباراة في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم واحدة من أغرب المشاهد في تاريخ كرة القدم قد تكون الأولى من نوعها في الملاعب بعدما تمكن حارس مرمى فريق ساربريكين، دانيال باتز من التصدي إلى خمس كرات في المباراة التي جمعته مع ضيفه فورتونا دوسلدورف في مسابقة كأس ألمانيا.
والملفت أن الحارس دانيال باتز الذي لم يتجاوز 29 عاماً، أنقذ فريقه من الخسارة في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1)، بعد تصديه لضربة جزاء في الدقيقة 83، ومن ثم تصدى لأربع ركلات ترجيحية، ليقود ساربريكين إلى الفوز (7-6)، ويبلغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. حارس مرمى يتصدى إلى 5 ضربات جزاء في مباراة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.