شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: التركيز على العرضيات واللعب من لمسة واحدة.. وتأهيل «أوناجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول مران له في تونس على ملعب رادس الفرعي، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت أمس، وتوجه الفريق لأداء مرانه وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.

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بدأ المران بعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة فنية مع معاونيه لشرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه استعدادًا لمواجهة الترجي.

وقام كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للعب الكرة من لمسة واحدة واللعب تحت ضغط، كما خصص فقرة فنية بالتدريب على استقبال العرضيات.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين بعرض الملعب الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها كارتيرون، وقام بمنح تعليمات فنية للاعبين خلال تلك الفقرة لتنفيذها بالمران.

كما شهد المران خوض المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، على هامش المران، بعدما اشتكى اللاعب من بعض الآلام في الركبة ليكتفي بالتدريبات التأهيلية اليوم.