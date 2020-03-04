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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الاماراتي يكمل منافسات كرة القدم بدون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استكمال جميع المنافسات الكروية والمباريات في جميع الدوريات في كرة القدم وكرة الصلات بدون جمهور في الفترة المقبلة وذلك من ضمن خطة الوقاية من فيروس الكورونا الذي ينتشر في بلدان العالم بعد انطلاقه من لبنان، ليلحق بالعديد من الاتحادات العالمية التي اخذت هذا القرار في حين هناك اتحادات اوقفت النشاطات كلياً كما لبنان.
وجاء فى بيان الاتحاد الإماراتى: يُتابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الـمتـعلـقـة بـانـتـشـار فيــروس كورونـا المستـجد المعروف باسم COVID19 والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع.
وانطلاقا من حرص اتحاد كرة القدم على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقرر إقامة جميع المباريات فى مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها (كأس رئـيـس الدولة /دورى الدرجة الأولى / دورى الدرجة الثانية / مسابقات المراحل السنية / مسابقات كرة الصالات / الكرة الشاطئية / مسابقات السيدات(بدون حضور الجماهير اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر، وذلك بعــد التنسيـق مــع الجهات المعنيـة.
ويدعو اتحاد الإمارات لكرة القدم كافة المعنيين بالقطاع الكروى بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة بالتقيد بالقرار حفاظاً على سلامة الجميع.
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