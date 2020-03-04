الاتحاد الاماراتي يكمل منافسات كرة القدم بدون جماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

أعلن ​الاتحاد الاماراتي لكرة القدم​ على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استكمال جميع المنافسات الكروية والمباريات في جميع الدوريات في كرة القدم و​كرة الصلات​ بدون جمهور في الفترة المقبلة وذلك من ضمن خطة الوقاية من ​فيروس​ الكورونا الذي ينتشر في بلدان العالم بعد انطلاقه من ​لبنان​، ليلحق بالعديد من الاتحادات العالمية التي اخذت هذا القرار في حين هناك اتحادات اوقفت النشاطات كلياً كما لبنان.



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