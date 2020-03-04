ماني: انخفاض المستوى من الممكن أن يحدث في كرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

تحدث نجم نادي ​ليفربول​ ​ساديو ماني​ عن انخفاض مستوى الريدز في الفترة الماضية وتدهور نتائجه بعد الخسارة أمام ​تشيلسي​ بهدفين نظيفين في بطولة ​كأس الاتحاد الإنكليزي​.

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ونشرت شبكة talkSPORT البريطانية تصريحات ماني التي اتت على الشكل التالي: "الفريق الأفضل تمكن من تحقيق الفوز، في الشوط الأول لعبنا جيدًا وخلقنا العديد من الفرص، لكننا لم نحرز هدفًا".

واضاف: "هناك عقبات كثيرة تواجه فرق كرة القدم، وفي رأيي تمنحك خيارين الأول أن تكون لديك رد فعل قوي لتصبح بطلًا أو تتدهور نتائجك، وهي ليست المرة الأولى التي نمر فيها بنفس الحالة ولن تكون المرة الأخيرة".

واختتم: "انخفاض المستوى من الممكن أن يحدث في كرة القدم، وقد اعتدنا على ذلك الأمر، ولكن علينا بذل قصارى جهدنا حتى نعود إلى نغمة الانتصارات من جديد إذا أردنا أن نكون أبطالًا في نهاية الموسم".