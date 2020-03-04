شكرا لقرائتكم تمرين ده ولا خناقة.. هكذا يستعد لاعبي الزمالك لمواجهة الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فقرة من مران فريقه اليوم الأربعاء على التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة وكيفية أداء التغطية اللازمة داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض في مباراته ضد الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قام كارتيرون بشرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة فنية بالتدريب على استقبال للعرضيات في التدريبات الجماعية ، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعرض الملعب الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها المدير الفني كارترون.

بينما خاض محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق على هامش المران ، بعدما اشتكى اللاعب من بعض الألام في الركبة ليكتفي بالتدريبات التأهيلية اليوم.

وخاض فريق الزمالك تدريبه الأول استعدادا لمباراة الترجي التونسي علي الملعب الفرعي بإستاد رادس وسط سقوط شديد للأمطار ، قبل 48 ساعة من المباراة ، وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس وهاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة الفريق في التدريبات .

من ناحية أخرى وافق الأمن التونسى على حضور 60 الف متفرج مباراة الزمالك وهو رقم كبير لاول مرة يحدث لاول مرة خلال السنوات الأخيرة وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة في مؤازرة الترجي والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك في السوبر الإفريقي بقطر وذهاب الابطال بنتجة 1/3.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من :

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حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر .