شكرا لقرائتكم فايلر يكشف سبب تمسكه بالاعتماد على مروان محسن فى هجوم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إشراك مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في المباريات، رغم إهداره عدة فرص وتعرضه لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير الحمراء.

أكد المصدر أن فايلر يرى أن مروان محسن من أكثر اللاعبين الملتزمة بتنفيذ فكره وتعليمات الفنية داخل الملعب ولديه ميزة انه محطة يستطيع سحب المدافعين ناحيته وخلق مساحات لزملائه سواء في الجناحين أو صانع الألعاب، وهو ما يميزه عن باقي المهاجمين.

تابع المصدر أن مروان محسن لا يتحصل على فرص كثيرة داخل الملعب لأن تركيزه يكون منصبا على خلق فرص لزملائه.

أوضح المصدر أن وجود مروان محسن في تشكيل الأهلي يمنحه فرصة لإشراك النيجيري جونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر لتشكيل جبهة قوية رفقة التونسي علي معلول وصناعة خطورة على مرمى المنافسين، وهو ما يحرم منه الأهلي حال الدفع بأجايي في مركز رأس الحربة الصريح.

أضاف أن مروان محسن يجيد التواجد داخل وعلى حدود منطقة الجزاء وهو ما يمكنه من سحب مدافعي الفريق المنافس للخلف ويمكنه من فتح مساحات أمام زملائه داخل الملعب للتحرك بسهولة والوصول إلى شباك الخصم.

ويحرص رينيه فايلر على عقد جلسات مُستمرة مع الجهاز المعاون له وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل تجهيز عدة أمور خاصة بالفريق قبل مباراة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا ، ويقوم المدرب السويسري بإستكشاف فريق صن داونز من خلال هذه الجلسات المُستمرة في فندق الإقامة بمدنية بريتوريا.

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ويتطلع فايلر للترتيب جيداً للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز لذا يُكثف من جلساته مع معاونيه من أجل الإستعداد للمباراة على الصعيد الفني كما يبحث مع مدير الكرة عدة أمور إدارية خاصة بالفريق والبعثة قبل اللقاء .

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بإستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.