شكرا لقرائتكم سعد سمير على تويتر: ربنا كريم إن شاء الله ويهون كل صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكتب سعد سمير عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً: "ربنا كريم إن شاء الله ويهون كل صعب".

ولم يفصح اللاعب عما إذا كان سيعود الى القاهرة قريباً لبدء فترة جديدة من التأهيل أو الانتظار لمدة أطول هناك.

أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي اتصالاً هاتفيا بسعد سمير، مدافع الفريق الحمر والمتواجد في ألمانيا حاليا؛ للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي بنجاح للتعافي بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

كان سعد سمير مدافع الفريق قد غادر إلى ألمانيا قبل عدة أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية واستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي بالقاهرة، ضمن دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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وتحدث الجهاز الطبى للأهلى عن سعد سمير، قائلاً: اللاعب يخضع لفحص طبى فى ألمانيا حالياً تحت إشراف ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى التحسن فى حالته وتحديد الخطوة الجديدة فى برنامجه العلاجى والتأهيلى الذى بدأه بعد الجراحة، وأكد الجهاز الطبى بالنادى أن فولتر سيحدد فترة بقاء سعد فى ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة فى برنامجه العلاجى قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألمانى.

وخضع سعد سمير لجراحة فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة فى وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى فى الثامنة والربع من مساء اليوم، الجمعة، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.