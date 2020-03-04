شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: طوينا صفحة الفوز على الترجي والتركيز شعارنا للتأهل من رادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن التركيز هو شعار اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أمير مرتضى منصور ، في تصريحاته على الموقع الرسمي للزمالك قائلا: "أن اللاعبين لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية وهناك حالة من الالتزام لدى الجميع منذ الوصول إلى العاصمة التونسية لأن الجميع يتعامل بعقلية احترافية ورغبة في انتزاع بطاقة العبور لنصف النهائى معترفا بصعوبة المواجهة مع منافس محترم يضم لاعبين على مستوى فني مرتفع."

وتابع المشرف على الكرة أن صفحة الفوز في مباراة الذهاب قد طويت تماما وأمام الفريق شوط ثاني مهم بعد غدا الجمعة نسعى من خلاله للتأهل بإذن الله.

وأشاد المشرف على الكرة بالسفارة المصرية في تونس والدور الذي تقوم به وكذلك الإجراءات الأمنية التي تصاحب البعثة منذ وصولها.

عقب مباراة الذهاب قبلها قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، إنه لا يركز في الشائعات التي يكون الهدف منها النيل من استقرار النادى الأبيض، مطالبا بغض النظر عن الفريق الأبيض والالتفات للسبع فرق الأخرى المتواجدة في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

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أضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرناماج زملكاوى على قناة الزمالك إن لاعبى الأبيض على درجة عالية من التركيز ومستعدون بكل قوة لمواجهة الترجى التونسى في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة على ستاد رادس.

أكد أمير مرتضى أن الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يعمل على تجهيز كل اللاعبين خاصة أن بعضهم يعانى من بعض الإجهاد لخوض موقعة رادس لافتا إلى أن الخواجة مميز جيدا في قياسات الأحمال للاعبين.

أوضح المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إلى أنه يحترم الترجى التونسى خاصة انه استتطاع التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا النسختين الماضيتين مشيرا إلى أنه يعلم تماما ان الفريق التونسى لديه الدوافع للعب بغل في مباراة الإياب.

وطلب أمير مرتضى منصور من جمهور الزمالك الوقف خلف الفريق الأبيض في مهمته الأفريقية والالتفاف حوله.