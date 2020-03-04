شكرا لقرائتكم الشباب يستضيف العدالة بحثاً عن التعويض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث الشباب عن تعويض خسارته الثقيلة أمام اتحاد جدة عندما يستضيف العدالة متذيل ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان يوم الخميس ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وعاد الشباب من جديد إلى دوامة الخسائر عقب تلقيه خسارة ثقيلة من أمام اتحاد جدة الذي أتخم شباكه بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويتطلع الشباب لإبقاء حظوظه قائمة في الحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، إذ يفصل بينه وبين الوحدة صاحب المركز الرابع 5 نقاط.

وفي المقابل يتطلع العدالة لتحقيق فوز ينعش به حظوظه للبقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من أن العدالة لم يحقق أي انتصار منذ المرحلة الرابعة حينما فاز على أبها إلا أن مستوى الفريق تحسن كثيراً في آخر 6 مباريات حينما تعادل في 5 مباريات متتالية لكنه خسر في المرحلة الماضية أمام الفيصلي ليبقى في المركز الأخير برصيد 14 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز 13.