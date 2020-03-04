شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى اتحاد جدة لمواصلة صحوته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم في المواجهة التي يحتضنها ملعب الحزم بالرس، في حين يبحث الشباب عن تضميد جراحه حينما يستضيف العدالة، في افتتاح المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الرس يتطلع اتحاد جدة لمواصلة انطلاقته والابتعاد عن شبح الهبوط حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم الجريح، بعدما نجح في إيقاف مسلسل الخسائر بعد فوزه الكبير على ضيفه الشباب 5-1 في المرحلة الماضية.

ويعلم الفريقان أهمية هذا اللقاء الذي سيكون ثمنه غالياً حيث سيضع الفائز منهما في مكان قريب من مراكز الأمان لاسيما أن شبح الهبوط يطاردهم منذ الدور الأول.

ويأمل الاتحاديون في أن يواصل فريقهم نفس المستوى المميز الذي قدمه منذ تولي البرازيلي فابيو كاريلي الدفة الفنية في المرحلة قبل الماضية.

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وكان كاريلي قد بدأ مهمته مع الاتحاد في المرحلة قبل الماضية والتي كانت أمام الهلال حيث قدّم الفريق أداءً مميزاً وكان قريباً من الخروج بنقطة على الأقل قبل أن تتلقى شباكه هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل.

ووواصل الفريق مستواه المميز والذي توجه بفوز ساحق أمام الشباب بعد انتصاره 5-1 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة متقدما إلى المركز 12 بفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز 13.

وفي المقابل يبحث الحزم عن ذات الهدف الذي يبحث عنه الاتحاد بعد تساويهما في النقاط، لاسيما أن الخسارة ستعني اقترابه كثيراً من مناطق الهبوط.

وتراجع أداء الحزم كثيراً في المرحلتين السابقتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام ضيفه النصر ومضيفه ضمك.