شكرا لقرائتكم لايبزيغ: لم نتلق أي عرض بشأن تيمو فيرنر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ماركوس كروشه، المدير الرياضي في نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن النادي لم يتلق استفسارات أو عروضا بشأن تيمو فيرنر، وأعرب عن رغبة النادي في تمديد عقد لوكاس كلوسترمان.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال كروشه في رده على سؤال حول ما إذا كان النادي قد تلقى أي استفسارات أو عروض رسمية بشأن مهاجم المنتخب الألماني: لا شيء على الإطلاق، لكن من الطبيعي أن يصبح تيمو في بؤرة اهتمام أندية أخرى، فالشاب يلعب موسما جيدا جدا جدا وكثيرا جدا ما يسجل.

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تجدر الإشارة إلى أن عقد فيرنر المستمر حتى 2023 يتضمن اعتبارا من الصيف المقبل بندا للخروج، ويقال إن هذا البند ينص على دفع الطرف الذي يرغب في التخارج نحو 60 مليون يورو.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد رصد مؤخرا مبالغ مالية لضم فيرنر، كما أن اللاعب يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني يورغن كلوب.

من ناحية أخرى، قال كروشه إن النادي يرغب، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، في تمديد عقده مع اللاعب الدولي كلوسترمان الذي ينتهي عقده في 2021، وأضاف: هذا هو هدفنا"، مشيرا إلى أن الرغبة في تمديد العقد قبل بطولة يورو 2020، ليس من قبيل "المهلة الأخيرة، فلابد أن يقرر اللاعب هذا.