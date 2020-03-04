شكرا لقرائتكم مونشنغلادباخ يواجه دورتموند رغم مخاوف انتشار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كارل- جوزيف لومان وزير الصحة في ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية إنه لا يرى ضرورة لتأجيل المباراة المقررة بين بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك رغم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وأكد لومان يوم الأربعاء خلال تواجده في دوسلدورف، أن سلطات الصحة المحلية لا ترى أي داع لتأجيل المباراة.

وكانت مجلة "كيكر" قد ذكرت يوم الثلاثاء أن بوروسيا دورتموند سيلغي جولتيه المقررتين عقب الموسم الحالي إلى الصين والهند، بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، لكن كرة القدم في ألمانيا لم تتأثر حتى الآن بالأزمة.

Advertisements

ونادى مونشنغلادباخ المشجعين المنتمين لبلدة هاينسبرغ التي شهدت حالات إصابة بالفيروس، بالغياب عن المباراة، طواعية. وأوضح النادي أن حاملي التذاكر من سكان تلك البلدة يمكنهم استرداد قيمة التذاكر مع منحهم حق الحضور بالمجان لأول مباراة أوروبية مقبلة للفريق على ملعبه.

وتفشى فيروس كورونا في الصين منذ ديسمبر الماضي وانتشر إلى عدة دول أخرى من بينها دول أوروبية، وقد ألقى بظلاله بشكل كبير على الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وقد ألغيت وتأجلت العديد من الأحداث، ومن أبرزها سباق سيارات فورمولا-1 الصيني الذي كان مقررا في أبريل كما تشهد كرة القدم الإيطالية اضطرابا في ظل تأجيل العديد من المباريات، من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى والكأس.