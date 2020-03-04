مورينيو للمطالبين بباروت "لا يعرفون شكله"

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ان بعض جماهير النادي الانكليزي المطالبة بمنح المهاجم الايرلندي تروي باروت فرصة أكبر، لا تعرف شكل المهاجم الشاب.

ويواجه مورينيو ضغوطا اضافيا للدفع بباروت، في ظل غياب المهاجمين الاساسيين هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين بسبب الاصابة.

وكان باروت (18 عاما) هدافا مميزا في فرق الفئات العمرية وحمل الوان منتخب جمهورية ايرلندا في مباراة واحدة، لكنه لم يخض بعد مباراة كاملة على مستوى الكبار مع ناديه.

وكرر مورينيو ان باروت ليس جاهزا بعد للحلول بدلا من كاين وسون "نحن في عالم حيث هناك كثير من الناس لا يعرفون ما اذا كان شعر تروي طويلا أو قصيرا".

تابع "أو أشقر أو داكن. لا يعرفون ذلك، ويقولون: تروي، تروي، تروي، تروي، يجب أن يلعب".

أضاف "كان هناك شخص ورائي ذاك اليوم على دكة البدلاء: +ادفع بتروي، ادفع بتروي+. لا اعتقد انه يعرف تروي".

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ودفع مورينيو بباروت في الدقائق الاخيرة من الخسارة ضد ولفرهامبتون 2-3 في الدوري المحلي.

واُرسل اللاعب الشاب الاثنين لخوض مباراة مع فريق تحت 23 عاما، في رسالة واضحة لاظهار قدراته المتميزة مقارنة مع باقي زملائه.

قال مورينيو انه سعيد لمجهوده خلال 45 دقيقة من المباراة "قلت له قبل المباراة، كل مرة تلعب مع شبان من عمرك، يجب ان تظهر لزملائك سبب تميزك عنهم".

تابع "(تظهر لهم) لماذا انت تتدرب مع الفريق الاول كل يوم خلافا لهم".

أضاف "اعتقد ان تروي سيصبح اقوى واقوى لكن خطوة بخطوة. وليس فورا. واذا شارك غدا وسجل هدف الفوز واصبح في عناوين الصحف، لن يتغير اي شيء. سيعود الاسبوع التالي ويلعب مع فريق تحت 23 عاما. الامور تأتي بالتدرج".