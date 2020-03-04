أف سي سيدني يفرط بفوزه الأول على أرضه منذ 4 أعوام

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أنهى أف سي سيدني الأسترالي صيامه عن التهديف لثلاث مباريات، لكنه فرط بفرصة تحقيق فوزه الأول على أرضه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم منذ أربعة أعوام، بتعادله مع تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 2-2 الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

وكانت مباراة ملعب "جوبيلي أوفال" من بين اثنتين فقط أبقي على موعدهما ولم يتخذ قرارا بإرجائهما بسبب فيروس كورونا المستجد، والأخرى أقيمت أمس في المجموعة السابعة بين جوهر دار التعظيم الماليزي وسوون سامسونغ الكوري الجنوبي (2-1).

ورُحِلت المباريات الـ14 الأخرى في المجموعات الثماني الى موعد لم يحدد حتى الآن، بينها لقاء يوكوهاما مارينوس الياباني ومضيفه شنغهاي الصيني في مجموعة تشونبوك وأف سي سيدني الذي لم يحقق الفوز بين جماهيره في هذه المسابقة منذ تغلبه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 1-صفر في 5 نيسان/أبريل 2016 ضمن دور المجموعات.

وسجل ترينت بوهاغيار (56) وآدم لو فوندر (77 من ركلة جزاء) هدفي سيدني، في حين أحرز لوك براتان (50 بالخطأ في مرمى فريقه) وهان كيو-وون (89) هدفي تشونبوك موتورز الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع تشوي بو-كيونغ في الدقيقة 75 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

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ويتصدر يوكوهاما مارينوس ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل نقطة لكل من تشونبوك موتورز وسيدني، في حين لا يزال رصيد شنغهاي الذي لم يلعب أي مباراة حتى الآن، خاليا من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز يوكوهاما مارينوس على تشونبوك هيونداي موتورز 2-1، في حين تأجلت مباراة سيدني مع شنغهاي.

وشهدت الجولة الثانية فوز يوكوهاما مارينوس على سيدني 4-صفر، فيما تأجلت مباراة شنغهاي وتشونبوك موتورز.

ويتأهل الى دور الـ16 أول وثاني كل من المجموعات الثماني (أربع في غرب آسيا وأربع في شرقها).