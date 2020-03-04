الاتحاد المصري المؤقت يستجدي بالفيفا في حربه مع رئيس نادي الزمالك

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يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت الى تصعيد حربه القانونية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في اعقاب تداعيات العقوبات التي سلطها على الغريمين بعد مباراة كاس السوبر المصري التي لعبت في الامارات و انتهت بتتويج الزمالك بركلات الترجيح .

وادى غياب الزمالك عن قمة الدوري المصري ضد غريمه النادي الاهلي الى منح نقاط المباراة للأهلي مع خصم ثلاث نقاط من الرصيد النهائي للزمالك .

وشن مرتضى منصور هجوما ضد اعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون الاتحاد المصري بشكل مؤقت حتى انتخاب مجلس ادارة جديد و وجه لهم اتهامات و شتائم بعدما رفضت اللجنة طلبه بتأجيل مباراة القمة.

وعبر منصور في تصريحات له عن تحديه للاتحاد ان يكون قادرا على خصم نقاط من رصيد الزمالك مهددا باللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية.

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ووفقا لتقارير اعلامية مصرية فان فان الاتحاد المؤقت تقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك امام لجنة القيم و الاخلاق التابعة للاتحاد الدولي للعبة فيفا و ارفقت الشكوى باسطوانة مدمجة تضمنت التصريحات التي ادلى بها مرتضى منصور ضد اعضاء اللجنة الخماسية لتكون دليل اثبات ضده.

وفي حال تمت ادانة مرتضى منصور من قبل الفيفا فانه سيكون معرضا لعقوبة شديدة قد يصل مداها الى حرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي مدى الحياة .

ووجد الاتحاد المصري الحالي او السابق نفسه عاجزا عن تطبيق العقوبات التي سبق له ان سلطها على رئيس نادي الزمالك على غرار فشله في منعه من دخول الملاعب لذلك وجده نفسه مضطرا الى الاستجداء بالفيفا الذي يمتلك الادوات القانونية التي تساعده على تنفيذ أي عقوبة يصدرها ضد أي طرف مهما كان وزنه محليا.