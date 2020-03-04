لوكاكو يعتبر أنيلكا ودروغبا قدوته ويفضل بوكا جونيور على ريفربلايت

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أجرى المهاجم البلجيكي المتالق روميلو لوكاكو هداف نادي إنتر ميلان الايطالي مقابلة مع عشاقه عبر موقع التواصل الاجتماعي على انستاغرام اجاب خلالها على عدد من الاسئلة في شكل استبيان نشرتها صحيفة اوليه الارجنتينية.

ففي سؤال حول أي الغريمين تفضل بوكا جونيور ام ريفر بلايت قال لوكاكو بالحرف الواحد بشكل رسمي بوكا جونيور هو فريقي المفضل.

و في سؤال اخر عن رايه في زميله المهاجم الارجنتيني لوتارو مارتنيز قال لوكاكو: "هو واحد من افضل المواهب التي شاهدتها في مسيرتي الكروية حتى الان" .

كما تلقى المهاجم البلجيكي سؤالا حول قدوته في الملاعب فاختار اثنين ممن تالقا في الدوري الانكليزي الممتاز هما المهاجم الايفواري ديديي دروغبا مع تشيلسي و الفرنسي نيكولا انيلكا مع اندية عديدة بينها تشيلسي و ارسنال .

و يمتلك إنتر ميلان شعبية كبيرة في الارجنتين حيث يحظى بدعم جماهيرها بعدما لعب له عدد هام من نجوم المنتخب الارجنتيني ففي العام 2010 عندما حقق الفريق انجاز الثلاثية كان ضمن صفوفه اربعة لاعبين من الارجنتين هم خافيير زانيتي و والتر صامويل و استيبان كامبياسو و دييغو ميليتو.