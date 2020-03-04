كينغ اودو أول لاعب يصاب بفيروس كورونا المستجد في العالم

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بات المهاجم الايطالي بول كينغ اودو من نادي بيانيس الذي ينشط في الدرجة الثالثة للدوري الايطالي اول لاعب في العالم يصاب بفيروس كورونا المستجد وفقا لما ذكرته تقارير اعلامية.

و حسب ما اوردته صحيفة اوليه الارجنتينية فقد جاءت نتائج الاختبارات التي اجريت على اللاعب اودو الذي ظهرت عليه علامات الاصابة بالأنفلونزا ايجابية ليتأكد اصابته بالفيروس الذي عرف في الايام الاخيرة انتشارا في ايطاليا البلد الاوروبي الاكثر اصابة بالفيروس .

و دفعت اصابة اودو بالفيروس بالهيئات الصحية الى القيام بكشوف على زملائه في المدرسة و في النادي للتأكد من اصابتهم او تعرضهم للعدوى و اتخاذ الاجراءات الطبية الضرورية قبل فوات الاوان.

و ادى اكتشاف حالات كورونا المستجد في ايطاليا الى تأجيل عدد من مباريات الدوري المحلي بمختلف درجاته بما فيه الدرجة الاولى كما تقرر اقامة اخرى بدون حضور الجماهير مثلما حدث في مباراة انتير مع لودوغوريتس البلغاري في اياب الدور السادس عشر لمسابقة الدوري الاوروبي.

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