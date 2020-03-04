يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
بات المهاجم الايطالي بول كينغ اودو من نادي بيانيس الذي ينشط في الدرجة الثالثة للدوري الايطالي اول لاعب في العالم يصاب بفيروس كورونا المستجد وفقا لما ذكرته تقارير اعلامية.
و حسب ما اوردته صحيفة اوليه الارجنتينية فقد جاءت نتائج الاختبارات التي اجريت على اللاعب اودو الذي ظهرت عليه علامات الاصابة بالأنفلونزا ايجابية ليتأكد اصابته بالفيروس الذي عرف في الايام الاخيرة انتشارا في ايطاليا البلد الاوروبي الاكثر اصابة بالفيروس .
و دفعت اصابة اودو بالفيروس بالهيئات الصحية الى القيام بكشوف على زملائه في المدرسة و في النادي للتأكد من اصابتهم او تعرضهم للعدوى و اتخاذ الاجراءات الطبية الضرورية قبل فوات الاوان.
و ادى اكتشاف حالات كورونا المستجد في ايطاليا الى تأجيل عدد من مباريات الدوري المحلي بمختلف درجاته بما فيه الدرجة الاولى كما تقرر اقامة اخرى بدون حضور الجماهير مثلما حدث في مباراة انتير مع لودوغوريتس البلغاري في اياب الدور السادس عشر لمسابقة الدوري الاوروبي.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر كينغ اودو أول لاعب يصاب بفيروس كورونا المستجد في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.