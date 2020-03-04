الهلال لتوسيع فارق النقاط الخمس مع النصر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







يتواصل الصراع على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بين الهلال المتصدر والنصر حامل اللقب، عندما يلعب الاول السبت مع الاتفاق العاشر والثاني مع الفيصلي الخامس ضمن المرحلة الحادية والعشرين.

في المباراة الاولى على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، يخوض الهلال مواجهة الاتفاق بعد انتهاء مباراة النصر، آملا في نتيجة تساعده على توسيع فارق النقاط الخمس مع غريمه.

ويبحث الهلال عن تحقيق سلسلة الانتصارات الأطول له في النسخة الحالية ورفعها الى ستة، فيما حقق كل من الرائد والوحدة خمسة انتصارات متتالية في مراحل مختلفة من الدوري.

وعكف الروماني رازفان لوشيسكو على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الاتفاق، من خلال مشاهدة تسجيل لمباراة ضيفه الاخيرة التي حقق فيها الفوز على أبها 4-1.

ومنح لوشيسكو لاعبي الهلال راحة يومين عقب تأجيل مباراة الفريق امام باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا والتي كانت مقررة الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا.

والزمت إدارة الهلال لاعبيها بعدم السفر إلى خارج السعودية خلال الاجازة حرصا على سلامتهم.

وتلقى الهلال ضربة قوية في المراحل الحاسمة من الدوري، بعد تأكد إصابة لاعب الوسط عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي، بعد الفحوص الطبية التي خضع له الثلاثاء في اسبانيا، ليغيب عن الفريق لنهاية الموسم.

بدوره، أعرب المغربي وليد ازارو مهاجم الاتفاق المعار من الأهلي المصري عن سعادته البالغة بمواصلة احراز الاهداف بعد تسجيل هدفين ورفع رصيده الى ثلاثة "سنخوض مباراة هامة للغاية أمام الهلال ولها استعداد خاص. هدفنا تحقيق الفوز لتأمين موقفنا في الدوري".

ولا تختلف تطلعات النصر عن الهلال، عندما يحل ضيفا على الفيصلي آملا في تضييق الخناق على الهلال برغم قوة وصعوبة الفيصلي على ملعبه.

وبعد المستوى الكبير الذي قدمه أمام النصر (2-2) في المرحلة الماضية ، يطمح الاهلي للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف الفيحاء الجمعة.

وسيخوض المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مباراته الاولى بعد تعاقد الاهلي معه لموسم ونصف.

Advertisements

قال ميلويفيتش في مؤتمر صحافي خلال تقديمه "الأهلي ناد كبير وأنا سعيد بتواجدي فيه، أتمنى أن أقضي وقتاً جميلا، لن أعد الآن إلا بالعمل والاجتهاد، لكنني حريص على وضع الفريق في المقدمة".

تابع "سأجتمع مع اللاعبين ومن ثم سنحدد طريقة لعبنا، لدينا عدة طرق وأنا بطبعي أحب التغيير إلى الطريقة المناسبة، وهو ما تعتمد عليه كرة القدم الحديثة، أن نلعب بأكثر من طريقة فمن الممكن أن نبدأ المباراة بطريقة ومن ثم نغيرها".

ويضع الحزم وضيفه الاتحاد النقاط الثلاث هدفاً لهما عندما يلتقيان الخميس في افتتاح المرحلة.

وبعد أن أقال الحزم مدربه الروماني ايسلايا وتعاقد مع البرازيلي لويز، استعاد توازنه وحقق فوزين ثمينين أمام الفيحاء والاتفاق، لكنه انتكس مجدداً وخسر أمام النصر وضمك، وأصبح في موقف لا يحسد عليه بعدما تراجع للمركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

ولا يختلف الاتحاد صاحب المركز الثاني عشر عن مضيفه من حيث تواجده في مركز متأخر، ولكن يحسب له ارتفاع مستواه الفني في آخر مباراتين خاضهما بقيادة البرازيلي كاريلي، وتحقيقه لفوز كبير أمام الشباب بنتيجة 5-1 أعاد للأذهان مستواه في عصره الذهبي.

ويسعى الشباب إلى تجاوز خسارته القاسية أمام الاتحاد ومصالحة جماهيره عندما يستقبل العدالة.

وتلقى الشباب في آخر اربع مباريات ثلاث هزائم، فقد على إثرها فرصة التواجد في المربع الذهبي وبقي في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ومع أن الفريق سيفتقد لجهود الثنائي السنغالي ماكيتي ديوب بسبب الإصابة والفريد ندياي بداعي الإيقاف، إلا أنه يسعى للفوز وتحسين الصورة والتقدم في سلم الترتيب.

من جانبه ، يأمل العدالة القابع في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، في تحقيق فوزه الأول بعد 16 مباراة تعادل خلالها في سبع وخسر في تسع وأصبح بقاءه بين الكبار في غاية الصعوبة، إذ يحتاج إلى الفوز في أغلب مبارياته المتبقية مع تعثر منافسيه.

وفي بقية المباريات يلعب الجمعة الرائد مع الفتح، والوحدة مع ضمك، واخيرا يلعب السبت ابها مع التعاون.