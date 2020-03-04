شباب الأهلي تحت ضغط جاره النصر ومطارده العين

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سيكون شباب الأهلي المتصدر تحت الضغط عندما يستضيف جاره النصر السابع في "دربي" دبي، في حين يخوض مطارده العين مواجهة اسهل على الورق امام ضيفه الفجيرة قبل الأخير، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويملك العين الثاني (34 نقطة) فرصة تقليص الفارق مع شباب الأهلي الى نقطتين عندما يفتتح المرحلة الخميس امام الفجيرة، مما سيضع المتصدر تحت الضغط قبل مباراته الجمعة مع النصر الفائز عليه مرتين في الموسم الحالي.

واختبر شباب الأهلي الضغط نفسه في المرحلة الماضية عندما خاض مباراته مع بني ياس بعد فوز العين على حتا بثلاثية نظيفة، مما انعكس على مستواه وتخطى مضيفه بصعوبة بالغة بهدف نظيف من ركلة جزاء.

وما يزيد من صعوبة مهمة شباب الأهلي ان النصر فاز عليه مرتين في الموسم الحالي، الأولى في ذهاب الدوري 1-صفر، والثانية في نهائي كأس الرابطة 2-1.

كما ان النصر (27 نقطة) الطامح لاحتلال مركز مؤهل للمشاركة الآسيوية يخوض مباراة الجمعة بمعنويات عالية، بعد تخطيه الوحدة بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية.

في المقابل، لن يواجه العين أي صعوبة على الورق أمام ضيفه الفجيرة الذي يعاني خطر الهبوط الى الدرجة الثانية مع احتلاله المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن خورفكان الأخير.

كما فاز العين على الفجيرة في الذهاب 7-1، منها أربعة اهداف لمتصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا التوغولي لابا كودجو.

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ورغم كل الترشيحات التي تصب لصالح فريقه للفوز، إلا ان البرتغالي ايمانويل بيدرو مدرب العين حذر من المنافس الذي يختلف عن الذهاب بعدما غير جهازه الفني، حيث سيقوده الإيطالي فابيو فيفياني في ثاني مباراة رسمية له بعدما حل بديلا للجزائري مجيد بوقرة.

وقال المدرب البرتغالي "أجرى الفجيرة تبديلا في الجهاز الفني، الأمر الذي يتبعه تغييرا في استراتيجية لعبه، لذلك المباراة المهمة لنا ستكون صعبة وعلينا ان نلعب بتركيز عال لتحقيق الفوز".

من جهته، رفع فيفياني نبرة التحدي، بتأكيده ان" خسارة الذهاب بالسبعة أصبحت من الماضي وهي لن تؤثر في معنويات لاعبينا، وسيكون هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وينتظر الشارقة الثالث (31 نقطة) أيضا تعثر شباب الأهلي لاحياء اماله في الدفاع عن اللقب، عندما يستضيف الخميس حتا المتعثر وصاحب المركز الثاني عشر.

ويلعب الخميس أيضا، الوصل الثامن مع الظفرة السادس، وخورفكان مع بني ياس بطموح التخلي عن المركز الأخير لأول مرة هذا الموسم، بعد انتفاضته في الإياب التي حقق خلالها تعادلين وفوزين مفاجئين على الشارقة والجزيرة.

وسيكون الجزيرة الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 30 نقطة مطالبا باستعادة لغة الفوز في مواجهة مضيفه الاتحاد كلباء في ختام المرحلة الجمعة، وذلك للمنافسة على احد المراكز المؤهلة للمشاركة اسيويا على الأقل بعدما قلص سقوطه أمام خورفكان من حظوظه في اللقب.

كما يتطلب من الوحدة الخامس (29 نقطة) تجاوز خسارته القاسية أمام النصر عندما يستضيف عجمان العاشر.