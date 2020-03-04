ليكرز يتحضر بأفضل طريقة لموقعة الزعامة

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تحضر لوس أنجليس ليكرز بأفضل طريقة لموقعة الزعامة التي تجمعه الجمعة بميلووكي باكس، متصدر المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل بالمجمل، وذلك بعدما استعاد اعتباره من ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالفوز عليه 120-107 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل ليكرز اللقاء على خلفية ثلاث هزائم متتالية أمام سيكسرز، إحداها هذا الموسم بنتيجة 91-108 في 25 كانون الثاني/يناير، لكن رجال المدرب فرانك فوغل أفادوا الثلاثاء من النقص العددي في صفوف ضيوفهم لتحقيق الثأر والاقتراب خطوة إضافية من إعادة الفريق الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013.

ومن المؤكد أن هذا الفوز سيعطي رجال فوغل الدعم المعنوي اللازم قبل مواجهتهم الجمعة على أرضهم مع ميلووكي، الفريق الوحيد الذي ضمن تأهله الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" حتى الآن، حيث سيحاولون أيضا استعادة اعتبارهم من النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ورفاقه الذين فازوا على ليكرز في المواجهات الست الأخيرة، إحداها هذا الموسم بنتيجة 111-104 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويدين ليكرز بفوزه التاسع في آخر عشر مباريات وتعزيز صدارته للمنطقة الغربية (47 فوزا مقابل 13 هزيمة)، الى أنتوني ديفيس الذي سجل 18 من نقاطه الـ37 في الربع الثاني، بعد أن نجح في 13 من محاولته الـ19، بينها أربع ثلاثيات، الى جانب تحقيقه 13 متابعة.

كما لعب "الملك" ليبرون جيمس دورا حاسما في السقوط الثاني تواليا لسيكسرز على ملعب "ستايبلس سنتر" الذي شهد خسارته مباراته الماضية أمام الجار لوس أنجليس كليبيرز 130-136، بتسجيله 22 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما كان غلين روبنسون (25 نقطة) وتوبياس هاريس (18) الأفضل في صفوف الضيوف.

ويبقى سيكسرز الذي تأثر كثيرا بغياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد وبن سيمونز وجوش ريتشاردسون بسبب الإصابة، في كاليفورنيا لخوض مباراتين أخريين ضد ممثل عاصمة الولاية ساكرامنتو كينغز وغولدن ستايت ووريرز، مع الأمل بألا تتواصل متاعبه خارج الديار إذ مني الثلاثاء بهزيمته التاسعة تواليا بعيدا عن جمهوره والثالثة والعشرين من أصل 32، في حين أنه يملك أفضل سجل في الدوري على أرضه بـ28 فوزا مقابل هزيمتين فقط.

وكان الربع الثاني من اللقاء حاسما لتحديد هوية الفائز، إذ حسمه ليكرز 37-19 بفضل ديفيس الذي سجل محاولاته الثلاث من خارج القوس، ونجح في جميع تسديداته السبع، على غرار فريقه الذي كان موفقا تماما في هذا الربع بعد أن سجل 17 من محاولاته الـ19.

وأقر ديفيس "كنا سيئين للغاية في الربع الأول (28-35)، لم ندخل في أجواء الخطة الموضوعة للمباراة. توجب علينا أن نعود في الربع الثاني والدخول في الأجواء"، مشددا "لا يمكننا الاعتماد على هجومنا من أجل تغطية أدائنا الدفاعي (المهزوز)".

ورأى ديفيس أن فريقه يحاول إدخال نفسه في أجواء الأدوار الإقصائية قبل الوصول اليها، موضحا "اقتربنا. لم نعد بعيدين. لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب أن نحسنها".

- لوفيرت يدك سلة سلتيكس بـ51 نقطة -

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وعلى ملعب "تي دي غاردن"، فرط بوسطن سلتيكس بفوزه الـ24 بين جمهوره من أصل 31 مباراة والـ41 بالمجمل هذا الموسم، بعد تقدمه على بروكلين نتس بفارق 21 نقطة في الشوط الثاني قبل أن يخسر في نهاية المطاف بنتيجة 120-129 بعد التمديد.

ويدين نتس بالعودة الى الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية، الى كاريس لوفيرت الذي سجل 37 من نقاطه الـ51 في الربع الرابع والشوط الإضافي، مقدما أفضل مباراة في مسيرته لاسيما في الشوط الإضافي الذي سجل فيه جميع نقاط فريقه الـ11، في وقت اكتفى سلتيكس بنقطتين فقط.

واعتقد سلتيكس أن المباراة حسمت بعد أن وصل الفارق بينه وبين ضيفه الى 21 نقطة، لكن نتس قدم أفضل ربع في تاريخه بتسجيله 51 نقطة في الرابع، ما سمح له بالعودة والتقدم على أورلاندو ماجيك الى المركز السابع في المنطقة الشرقية.

ومن المؤكد أن صعود نجم لوفيرت (25 عاما) في هذه الفترة من الموسم يشكل خبرا سارا للمدرب كيني أتكينسون لاسيما في ظل افتقاده الى الوافد الجديد من غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت بسبب اصابة حمل معها من الموسم الماضي، وكايري إيرفينغ الذي انتهى موسمه بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وأقر أتكينسون أن "الافتقاد الى هذين اللاعبين ليس بالشيء المثالي، لكننا اكتشفنا أمورا (إيجابية) بشأن الفريق، وتعرفنا على أمور كثيرة بشأن لاعبينا. تتعلم الكثير خلال هذه الأوقات الصعبة... أنظر الى الأمور بإيجابية".

وأهدى سان أنتونيو سبيرز نجمه السابق تيم دانكن فوزه الأول كمدرب بديل موقت بتغلبه على مضيفه تشارلوت هورنتس 104-103 بفضل جهود ديجونتي موراي (21 نقطة).

واستعان سبيرز بنجمه السابق الذي يشغل أصلا منصب مساعد المدرب، لكي يشرف على الفريق الثلاثاء بسبب غياب غريغ بوبوفيتش لأسباب "شخصية" بحسب ما أعلن النادي الذي يحاول الابقاء على حظوظه بالتأهل الى الـ"بلاي اوف" كونه يحتل حاليا المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية (26 فوزا مقابل 34 هزيمة)، لكن ليس بفارق كبير عن ممفيس غريزليز صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل الى الأدوار الإقصائية (30 فوزا مقابل 31 هزيمة).

واستعاد تورونتو رابتورز حامل اللقب توازنه بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، وعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية (43 فوزا مقابل 18 هزيمة)، بتغلبه على مضيفه فينيكس صنز 123-114 بفضل جهود الكاميروني باسكال سياكام (33 نقطة مع 7 متابعات) وكايل لاوري (28) ونورمن باول (26).

وعلى الرغم من تقهقره في قاع المنطقة الغربية والترتيب العام بسبب الغيابات في صفوفه هذا الموسم، تمكن غولدن ستايت ووريزر من اسقاط مضيفه دنفر ناغتس ثالث المنطقة الغربية 116-100، بفضل إيريك باسكال الذي سجل 9 من نقاط الـ22 في الربع الأخير.

وتغلب لوس أنجليس كليبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 109-94 بقيادة كواهي لينارد (25 نقطة مع 8 متابعات)، ومينيسوتا تمبروولفز على نيو أورليانز بيليكانز 139-134، وساكرامنتو كينغز على واشنطن ويزاردز 133-126.