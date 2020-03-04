شكرا لقرائتكم خبر عن سيراليون تستدعى لاعب بيلا استعدادا لمواجهة نيجيريا بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الإتحاد السيراليوني خطاباً الي الإتحاد المصري لكرة القدم من أجل انضمام المحترف السيراليوني عبدالصمد مانا لاعب نادي بيلا إلى صفوف المنتخب ليخوض مع منتخب بلاده مباراتي سيراليون ونيجيريا ذهاباً و ايابا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية في الفترة من 32 حتي 31 مارس الحالي .

ويحتل بيلا المركز الأخير بجدول المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى برصيد خمس نقاط جمعهم من التعادل في خمس لقاءات والخسارة في 11 لقاء ولم يفز الفريق في أي لقاء بعد مرور 16 جولة من الدورى .

ويتمسك أعضاء اللجنة الخماسية بتطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بالدورى الجديد، على أن يهبط 5 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى نهاية الموسم الحالى.

Advertisements

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى الموسم الجديد بالممتاز "ب" على أن يقام من 24 فريقا يتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية، وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.

كانت نتائج المجموعة فى الجولة السادسة عشر أسفرت عن مواصلة الرجاء المطروحى عروضه القوية بالفوز على مالية كفر الزيات بأربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الخامس بينما تجمد رصيد أبناء الحمام عند 17 نقطة فى المركز التاسع ، كما حقق أبوقير للأسمدة بقيادة احمد الكأس اغلى ثلاث نقاط لهم فى المسابقة بالفوز على الاوليمبى بهدفين مقابل للاشئ فى لقاء شهد اعتراضات بالجملة من جانب الأجهزة الفنية أدى لطرد المدير الفنى للأوليمبى والمدرب العام لأبو قير للأسمدة ليرتفع رصيد أبوقير إلى 23 نقطة فى المركز السابع ويبتعد خطوة عن الأندية التى تصارع من أجل البقاء بينما تجمد رصيد الاوليمبى عند 15 نقطة فى المركز العاشر ويتعقد موقفه كثيرا بالبقاء بالمسابقة ، كما استعاد بلدية المحلة ذاكرة الإنتصارات بالفوز على بيلا بأربعة أهداف مقابل للاشئ ، كما تعادل المنصورة مع دكرنس بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة يرتفع بها رصيد أبناء الدقهلية إلى 27 نقطة فى المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد أبناء دكرنس إلى 25 نقطة فى المركز السادس للمجموعة.