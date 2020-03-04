شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يحضر مران الزمالك في رادس قبل موقعة الترجى الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نبيل الحبشي السفير المصرى في تونس على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس.

وجاء حضور السفير المصري لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى المرتقبة يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم في بيان رسمي، إقامة مباراة الترجى التونسى ضد الزمالك المقرر المحدد لها بعد غد الجمعة بملعب "رادس"، في "إياب" الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء بيان الاتحاد التونسى كالتالى:

تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الإفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي:

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- لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفًا رسميًا من مؤسسات الدولة المعنية.

في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جار بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور.

في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية وأن يكون النجاح حليفها.

وكان نادي الترجي قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بخوض مواجهة الزمالك بحضور جماهيري يصل لـ60 ألف متفرج، أي السعة الكاملة لمدرجات ملعب "رادس".

ويدخل الترجي مباراة الجمعة بحثًا عن الفوز بهدفين دون رد لضمان العبور إلى نصف النهائي لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب المتوج به في آخر موسمين بعدما خسر في القاهرة الجمعة الماضى بنتيجة 3-1، ويعول على جماهيره لتحقيق تلك المهمة بعدما سبق وأن خسر في فبراير أيضًا بنفس النتيجة أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بقطر.