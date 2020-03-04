شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: لاعبو الزمالك جاهزون للفوز على الترجي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن التركيز هو شعار اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أمير مرتضى منصور، في تصريحاته على الموقع الرسمي للزمالك قائلا :"أن اللاعبين لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية وهناك حالة من الالتزام لدى الجميع منذ الوصول إلى العاصمة التونسية لأن الجميع يتعامل بعقلية احترافية ورغبة في انتزاع بطاقة العبور لنصف النهائى معترفا بصعوبة المواجهة مع منافس محترم يضم لاعبين على مستوى فني مرتفع."

وتابع المشرف على الكرة أن صفحة الفوز في مباراة الذهاب قد طويت تماما وأمام الفريق شوط ثاني مهم بعد غدا الجمعة نسعى من خلاله للتأهل بإذن الله.

وأشاد المشرف على الكرة بالسفارة المصرية في تونس والدور الذي تقوم به وكذلك الإجراءات الأمنية التي تصاحب البعثة منذ وصولها.

وأكد أمير مرتضى أن الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يعمل على تجهيز كل اللاعبين خاصة أن بعضهم يعانى من بعض الإجهاد لخوض موقعة رادس لافتا إلى أن الخواجة مميز جيدا في قياسات الأحمال للاعبين.

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أوضح المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إلى أنه يحترم الترجى التونسى خاصة انه استتطاع التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا النسختين الماضيتين مشيرا إلى أنه يعلم تماما ان الفريق التونسى لديه الدوافع للعب بغل في مباراة الإياب.

وطلب أمير مرتضى منصور من جمهور الزمالك الوقف خلف الفريق الأبيض في مهمته الأفريقية والالتفاف حوله.في سياق مختلف يستعد فريق الزمالك حاليا لخوض مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ، حيث عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه قبل بداية المران بملعب رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

وقام كارتيرون بشرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة فنية بالتدريب على استقبال للعرضيات في التدريبات الجماعية ، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعرض الملعب الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها المدير الفني كارترون.