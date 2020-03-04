شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جماهير الإمارات أول ضحايا كورونا في الدوريات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت جماهير الإمارات أول ضحايا انتشاء فيروس كورونا في الدوريات العربية، الذى انتشر في دول العالم في الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة التربية في دولة الإمارات، تقديم إجازة الربيع للمدارس وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، بعد تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

لمعرفة لماذا جماهير الإمارات أول ضحايا كورونا في الدوريات العربية من هنا

وفرض نادى العين الاماراتي سيطرته الكاملة على مجريات دوري الخليج العربى عن شهر فبراير المنقضي، حيث جاءت السيطرة العيناوية كاملة على جوائز الأفضل فى دوري الخليج العربي، بعدما توج بيدو ايمانويل بجائزة أفضل مدرب فى شهر فبراير، فيما حصد بندر الأحبابي جائزة أحسن لاعب فى الدوري الاماراتي وفى الأخير يبقي حارس العين خالد عيسي حامى عرين الزعيم العيناوي الأبرز فى الشهر الماضي.

Advertisements

وباتت مسابقة دوري الخليج العربي، تسير باتجاه أن ينحصر المنافسة على درع الدوري، بين فريقي شباب الأهلي والعين، بعد النتائج التي شهدتها الجولات الماضية.

ولا شك أن مواجهة الفريقين في الجولة 25 ستكون حاسمة بشكل كبير لتحديد هوية بطل الدوري، ولكن وفقاً لإقامتها في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، سيكون أمام كل فريق 4 محطات صعبة تحدد حظوظهما في التتويج بلقب الدوري.

وكان الاتحاد الآسيوى أعلن تأجيل مباريات الجولة الثالثة من منافسات دورى أبطال آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا، لتتأجل مواجهة العين مع السد إلى أجل غير مسمى.